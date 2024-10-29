Hastanede Korkunç Olay! 'Hemşire Yenidoğan Bebeği Boynunu Kırarak Öldürdü'

ABD'nin Florida eyaleti Orlando şehrinde Gianna Lopera isimli kadın, Haziran 2022'de kızı Jahxy Peets'i Orlando Health Winnie Palmer Kadın ve Bebek Hastanesi'nde dünyaya getirdi. Bebek 24 haftalıkken acil sezaryenle dünyaya geldi ve entübe edilerek hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Doğum sırasında bebeğin fiziksel olarak herhangi bir engeli bulunmazken, yaklaşık iki hafta sonra çekilen bir MR, Jahxy'nin boynunun kırıldığını gösterdi.

Omurilik zedelenmesi nedeniyle felç olan bebek, tek başına nefes alamaz hale gelerek hayatını kaybetti. Bunun ardından bebeğin ebeveynleri hastaneye dava açtı. Şikayet dilekçesinde "Bu tür bir omurilik yaralanması, yeni doğmuş bir bebeği tutarken aşırı güç kullanılmadan meydana gelemez. Tıbbi kayıtlarda bu travmatik yaralanmaya neden olan aşırı güç olayını belgeleyen hiçbir not bulunmamakta ve tıbbi kayıtlarda bu yaralanmaya neden olan kişiyi tespit etmek için bir soruşturma yapıldığına dair hiçbir belirti de bulunmamaktadır" denildi.

'BEBEĞİN BOYNUNU KIRIP TEKRAR KUVÖZE KOYDULAR'

People'ın aktardığına göre; mahkeme belgeleri, Jahxy'nin yaralanmasının ardından hastane çalışanının "kimseye haber vermeden onu tekrar kuvöze koyduğunu" da iddia ediyor. Jahxy'nin doğumundan birkaç ay sonra Kasım 2022'de travmatik yaralanma nedeniyle öldüğü belirtiliyor. Boynundaki kırık "ya fark edilmediği ya da bildirilmediği" için şikayette Jahxy'nin yaralanmasının nedeninin örtbas edilmeye çalışıldığı öne sürülüyor.

HASTANE SÖZCÜSÜ: İŞİMİZ ZOR

Hastane sözcüsü yaptığı açıklamada "Belirli tıbbi vakaları kamuoyuna açıklamayacağız fakat aşırı prematüre bebeklere bakım sağlamanın ebeveynler, doktorlar ve hemşireler için karmaşık ve duygusal bir deneyim olduğunu paylaşmak istiyoruz. Bu aileye ve çocuğunu kaybeden tüm ailelere en derin taziyelerimizi sunuyoruz ancak bu ortamda bakım sağlayanların spekülasyonlara göre değil gerçeklere göre yargılanması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem