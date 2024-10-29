Elon Musk'ın Başı Dertte! Ünlü İş İnsanı Davalık Oldu

Sık sık sosyal medyanın gündemine oturan ABD'li iş insanı Elon Musk'a dava açıldı. Dava gerekçesi olarak ise ünlü iş insanının 'yasa dışı çekiliş düzenlemesi' gösterildi.

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Elon Musk'ın Başı Dertte! Ünlü İş İnsanı Davalık Oldu

Yaptığı çıkışlarla sık sık gündeme gelen ABD'li iş insanı Elon Musk'ın başı bu kez farklı bir konuda derde girdi. ABD'de bölge savcısı, ‘yasa dışı çekiliş düzenlediği’ gerekçesiyle Elon Musk'a dava açtı.

ABD'de bir savcı, çekişmeli eyaletlerde Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ı destekleyen ‘America PAC’ adlı siyasi eylem komitesinin kampanyasını imzalayanlar arasından seçime kadar her gün 1 kişiye para ödülü vereceğini açıklayan Elon Musk'a ‘yasa dışı çekiliş düzenlediği’ gerekçesiyle dava açtı.

Elon Musk'ın Başı Dertte! Ünlü İş İnsanı Davalık Oldu - Resim : 1

Philadelphia Bölge Savcısı Larry Krasner yaptığı açıklamada, “America PAC ve Musk, Philadelphia vatandaşlarını kişisel bilgilerini vermeleri ve 1 milyon dolar kazanma ihtimali karşılığında siyasi taahhütte bulunmaları konusunda kandırıyor” ifadelerini kullandı.

Krasner’ın ihtiyati tedbir talebine ilişkin duruşma 1 Kasım'da görülecek.

Kaynak: DHA

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