Netanyahu'nun Sır Gibi Sakladığı Gerçek! Ölen İsrail Askerlerinin Sayısını Açıkladı

İsrail, Orta Doğu’yu kana bulamaya devam ederken, Gazze ve Lübnan’da binlerce kişi hayatını kaybetti. İsrail’in eski başbakanı ve ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, Başbakan Netanyahu’nun ölen asker sayısını gizlediğini açıkladı.

ÖLEN ASKER SAYISINI AÇIKLADI

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana önce Gazze ve ardından Lübnan’a başlattığı saldırılarda 890 askerin öldüğünü 12 bin askerin ise yaralandığını duyurdu.

İsrail'in Kanal12 televizyonuna konuşan Lapid, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana verdiği kayıplardan hükümeti sorumlu tuttu.

Lapid, İsrail'in saldırı düzenlediği bölgelerde "890 İsrail askeri öldürüldü, 11 bin asker yaralandı." dedi.

İsrail ana muhalefet lideri, "Eğer Başbakan Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı yönetimi hiçbir şey yapmazsa daha fazla İsrail askeri öldürülecek." sözleriyle hükümeti eleştirdi.

Lapid, "Bunun olmadığını söyleyemeyiz. 11 bin askerin yaralanması ve 890 askerin ölmesi göz ardı edilemez." ifadesini kullandı.