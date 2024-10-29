ABD'de İnfial Yaratan Olay! Bir Adam Organları Alınmak Üzereyken Canlandı

ABD'nin Kentucky eyaletinde 2021 yılında bir adamın yanlışlıkla ölü ilan edildiği ve organları bağışlanmak için alınmak üzereyken canlandığı ortaya çıktı. Yeni açıklanan skandal olay, ülkede infial yarattı. İnsanlar organ bağışlarını geri çekiyor.

ABD'de İnfial Yaratan Olay! Bir Adam Organları Alınmak Üzereyken Canlandı

ABD'nin Kentucky eyaletinde gerçekleşen bir olayda bir adamın yanlışlıkla ölü ilan edilmesiyle organlarının alınmasının son anda önlendiği iddia edildi. Bunu duyan halk arasında organ bağışı kayıtlarını iptal edenlerde artış yaşandığı bildirildi. Organ nakli uzmanları, insanların organ bağışına karşı güvenlerinin sarsıldığını söylüyor.

2021 yılında gerçekleşen ve detaylar hakkında bilgi verilmeyen olayda, canlıyken organ bağışı yapmaktan kurtulan adamın hala hayatta olduğu söyleniyor. Konuyla ilgili açılan davanın geçen ay kamuoyuna duyurulmasından beri günde ortalama 170 kişinin organ bağışlarını geri çektiği söyleniyor. Bu sayının 2023'teki aynı döneme kıyasla 10 kat daha fazla olması dikkat çekiyor.

ABD'deki organ nakillerini düzenleyen federal kurum tarafından konu hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı. Uzmanlar, bağışlardaki bu düşüşün organ bağışı bekleyen hastaların hayatına mal olabileceğini duyuruyor.

OLAY FRANSA'DA DA YANKI BULDU

Gönüllü organ bağışının olmadığı Fransa'da, yasa gereği, açıkça vazgeçilmediği sürece vatandaşların ve ülkede ikamet edenlerin ölümden sonra organ ve doku bağışçısı olacağı varsayılıyor. Kentucky'de yaşandığı iddia edilen olaydan sonra Fransızların, organ bağışı reddine başvurduğu ve başvuran kişi sayısının yaklaşık 100 kişiden bin kişiye fırladığı bildirildi.

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