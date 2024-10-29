CNN Yayınında Müslüman Gazeteciye Şoke Eden Sözler! 'Umarım Çağrı Cihazın Patlamaz'

Amerikan CNN televizyonu yayınında yaşanan bir olay dünya gündemine yerleşti. "CNN Newsnight with Abby Phillip" programında, muhafazakar yazar Ryan James Girdusky, Müslüman gazeteci Mehdi Hasan'ın "sık sık Yahudi karşıtı olarak damgalanması" ile ilgili bir yorum yaptı.

Filistinlilere verdiği destekten ötürü bu tür saldırılara alışkın olduğunu belirten Hasan'a karşılık Girdusky, İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattığı saldırıya gönderme yaparak, "Umarım çağrı cihazın patlamaz" dedi.

Mehdi Hasan

CNN'DEN AÇIKLAMA

Olay sonrası CNN'den yapılan yazılı açıklamada, "CNN'de ya da yayınımızda ırkçılığa ya da bağnazlığa yer yoktur" denildi. Görüş ayrılıklarına sahip kişiler arasında düşünceli konuşmaların ve tartışmaların teşvik edilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, "Konuklarımızın küçük düşürülmesine ya da nezaket sınırlarının aşılmasına izin vermeyeceğiz. Ryan Girdusky kanalımızda tekrar hoş karşılanmayacaktır" ifadeleri yer aldı.

Girdusky ise CNN'in kararına yanıt olarak X hesabında yaptığı paylaşımda, kanalı çifte standart uygulamakla suçlayarak, "Anlaşılan o ki şaka yaparsanız CNN'e çıkamıyorsunuz" dedi.

Kaynak: AA