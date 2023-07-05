Yunanistan’daki kamp, Türkiye'nin isteği üzerine kapatıldı

Yunanistan, Türkiye’nin kapatılmasını istediği ve çoğunlukla terör örgütü PKK üyelerinin yaşadığı belirtilen Lavrion Kampı’nı tahliye etti.

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Yunanistan’daki kamp, Türkiye'nin isteği üzerine kapatıldı

Yunan Polisi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin kapatılmasını istediği Yunanistan’ın başkenti Atina’nın güneydoğusunda bulunan Lavrion Kampı’na operasyon düzenlendiği duyuruldu.

Operasyonda, kampta bulunan 26’sı erkek 8’i kadın ve 19’u çocuk 53 kişi Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığına bağlı yeni bir tesise gönderildi.

Yunanistan’ın en eski kamplarından biri olan ve 1947 yılında inşa edilen Lavrion Kampı, 2017’den beri kimseyi kabul etmiyor. Söz konusu kampta çoğunlukla terör örgütü PKK’ya katılanların aileleri kaldığı belirtiliyor. Kamp, 2017 yılından beri Yunan Kızılhacı tarafından yönetiliyor.

Kaynak: İHA

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