Dünya yeni bir nükleer tehlike altında mı? Rusya ve Ukrayna Zaporijya Nükleer Santrali'ne olası saldırı için birbirini suçluyor

Ukrayna ve Rusya tarafları Zaporijya Nükleer Santrali için birbirini suçlamaya devam ederken, dünya yeni bir nükleer felaket tehlikesinin altına girdi.

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Dünya yeni bir nükleer tehlike altında mı? Rusya ve Ukrayna Zaporijya Nükleer Santrali'ne olası saldırı için birbirini suçluyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki bazı güç ünitelerinin çatısına patlayıcıya benzeyen maddeler yerleştirdiğini iddia etti. Rusya tarafından yapılan açıklamada ise, Ukrayna’nın santrale operasyon yapacağı öne sürüldü.

Radyasyonun tüm dünya için bir tehdit olduğuna işaret eden Zelenskiy, nükleer santralin radyasyon tehdidinden tamamen korunması gerektiğinin altını çizdi.

Zelenskiy, devletlerin neler olup bittiğini ve kimin suçlanacağını tam olarak bilmek için istihbarat yeteneklerine sahip olduğuna değinerek, “Elimizdeki istihbarat bilgilerine göre, Rus ordusu, Zaporijya Nükleer Santrali'nin bazı güç ünitelerinin çatısına patlayıcıya benzeyen maddeler yerleştirmiştir.” dedi.

Muhtemelen Rusların santrale bir saldırı simüle etmek istediğini iddia eden Zelenskiy, “Belki de başka bir senaryoları var. Ancak her halükarda dünya, Zaporijya Nükleer Santrali için tek tehlike kaynağının Rusya olduğunu görüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA UKRAYNA’NIN SALDIRACAĞINI ÖNE SÜRDÜ

Rus nükleer enerji şirketi Rosenergoatom’un Genel Müdür Danışmanı Renat Karaçaa ise Rossiya-24 televizyonu canlı yayınında yaptığı açıklamada, 5 Temmuz gecesi Ukrayna ordusunun Zaporijya Nükleer Santraline saldırı düzenleyeceğini savundu.

"5 Temmuz'da gece saatlerinde Ukrayna silahlı kuvvetleri, uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçlarıyla Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırmaya çalışacak." diyen Karaçaa, "aynı zamanda Ukrayna'nın 3 Temmuz'da Güney Ukrayna nükleer santralinden çıkarılan radyoaktif atıklarla dolu bir mühimmatı uçaktan atmayı planladığını" öne sürdü.

Kaynak: AA

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