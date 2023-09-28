Yunanistan'da SYRIZA'nın yeni liderinin askere gideceği iddiası

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) 4 günlük lideri Stefanos Kaselakis'in askere gideceği ileri sürüldü.

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Yunanistan'da SYRIZA'nın yeni liderinin askere gideceği iddiası

Yunan basınında isim verilmeyen kaynaklara dayandırılan habere göre, SYRIZA'nın yeni lideri Stefanos Kaselakis, askerlik görevini yapmak üzere kasım devresi için başvuruda bulunacak.

Yıllarca yurt dışında yaşayan Kaselakis'in, diasporadaki Yunan vatandaşlarına tanınan imkandan faydalanarak 20 gün askerlik yapması, 6 aylık sürenin geri kalanı bedelli tamamlaması bekleniyor.

Yunanistan'da özel şartlar haricinde mecburi askerlik süresi 12 ay. Sürekli yurt dışında ikamet edenler için ise bu süre 6 ay.

Kaselakis, 35 yaşını doldurmuş bir diaspora üyesi olarak, 6 aylık sürenin 20 gününü silahlı kuvvetlerde hizmet etmek koşulu, geri kalanı ise aylık 810 avro bedel karşılığı tamamlama hakkına sahip.

NE OLMUŞTU?

Pazar günkü ikinci tur başkanlık seçimlerinde birinci olan Kaselakis, SYRIZ ve ana muhalefetin yeni lideri olmuştu.

Kaselakis, matematikteki üstün başarısı nedeniyle 14 yaşında ABD'ye burslu olarak eğitime gitmiş, Yunanistan'a temelli yerleşmek üzere bu yıl geri dönüş yapmıştı.

Kaynak: AA

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