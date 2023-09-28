Wagner askerlerini taşıyan uçak pistten çıktı: 140 kişi öldü!

Mali ve Wagner askerlerini taşıyan uçak pistten çıktı. Kazada, uçakta bulunan 140 kişi hayatını kaybetti.

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Mali’de geçtiğimiz cumartesi günü (23 Eylül) Rus paralı asker grubu Wagner'e ait askeri uçağın Gao Havalimanı’nda pistten çıkması sonucu 140 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Mali'de, Rus özel askeri şirketi Wagner'e bağlı Ilyushin IL-76 askeri nakliye uçağı 23 Eylül Cumartesi sabahı inişi sırasında önce pistten çıktı ardından alev aldı.

Mali ve Wagner askerlerini taşıyan uçakta 140 kişi hayatını kaybetti. Olay anına ilişkin görüntüler ise dün (27 Eylül) yayınlandı.

Görüntülerde, inişi sonrası pistte ilerlemeye devam eden uçak, kalan pist uzunluğunda durmayı başaramıyor ve çevre yolunu geçerek setten düşüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Düştükten sonra alev alan uçakta ölenler arasında bir Rus pilotun da olduğu belirtildi. Kazanın uçağın yakıt deposundaki bir arızadan kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Mali’de bulunan Gao havaalanı Malili askerler, Wagner paralı askerleri ve BM istikrar misyonu askeri personeli tarafından kullanılıyor.

Uçağın daha önce Wagner Grubu'na ait olduğu ve kazadan yaklaşık bir hafta önce Hava Kuvvetleri'ne teslim edildiği biliniyor.

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