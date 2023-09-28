Sokakta cinsel ilişkiye giren turist kara listeye alındı: 6 ay ülkeye giremeyecek

Bali’de sokak ortasında bir kadınla cinsel ilişkiye giren İtalyan turist kara listeye alındı. Sınır dışı işlemleri başlatılan turistin 6 ay boyunca ülkeye girişi yasaklandı.

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Sokakta cinsel ilişkiye giren turist kara listeye alındı: 6 ay ülkeye giremeyecek

Seminyak bölgesinde bir gece köpeğinin havlamasına uyanan bir adam kapısının önünde bir hareketlilik fark etti. Sarhoş birisinin kapısının önünde tuvaletini yaptığını tahmin eden adam, güvenlik kamerasını bakınca genç bir adam ile bir kadının cinsel ilişkiye girdiğini gördü ve polislere haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri adamı ve kadını gözaltına aldı. Yetkililer ismi açıklanmayan adamın 6 ay için “kara listeye” alındığını ve ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, bu sürenin bir 6 ay daha uzatılabileceği belirtildi.

9 Eylül’de yaşanan olayın detayları ise mahkemede ortaya çıktı. 35 yaşındaki adamın Kuta şehrindeki bir otelde kaldığı ve 9 Eylül gecesi alkol aldıktan sonra bir kadınla tanıştığı öğrenildi. Adam ile kadının gecenin ilerleyen saatlerinde yakınlaştığı ve cinsel ilişkiye girdiği kayıtlara geçti.

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