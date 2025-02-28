Yunanistan’da Hayat Durduran Olay! Uçak, Tren, Feribot Tek Tek İptal Edildi

Yunanistan’da 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ikinci yıl dönümünde yapılan protestolar sonrasında ortalık karıştı. Protestocular ve polis arasında çıkan çatışmalarda, sokaklar savaş alanına döndü.

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23 Şubat 2023 tarihinde Yunanistan Atina’da Tempi kasabasında bir yolcu treni ile ticari tren çarpışmış ve feci kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazanın personel eksikliği, demir yolu altyapısının eskimesi ve yetersiz eğitim nedeniyle meydana geldiği açıklanmıştı.

SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

İki yıl önce meydana gelen kazanın yıl dönümünde ülke genelinde grev ve protestolar düzenlendi. Atina'da Sintagma Meydanı'nda binlerce kişi toplanarak "Adalet istiyoruz" sloganları attı. Kazada yakınlarını kaybeden ailelerin öncülük ettiği protestolarda, sokaklar savaş alanına döndü. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

SENDİKALARDAN PROTESTOLARA DESTEK

İşçi Sendikası Genel İşçi Konfederasyonu (GSEE) Başkanı Yannis Panagopulos, “Gerçeklerin tamamı açığa çıkmalı ve sorumlular, makamları ne kadar yüksek olursa olsun hesap vermelidir” diyerek protestolara destek verdi.

Gösteriler nedeniyle Atina’da çok sayıda iş yeri kepenk indirerek protestolara destek verirken uçuşlar, tren seferleri, feribot seferleri iptal edildi.

Kaynak: AA

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