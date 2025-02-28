Cumhurbaşkanı'ndan Ukrayna ve Gazze'de 'Barış' Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

İki lider görüşme sonrası ortak siyasi bildiriye imza attı ve ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski'yi ve kıymetli heyetini İstanbul'da misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi daha da derinleştirmenin yollarını değerlendirdik. İmzaladığımız ortak bildiri ile yüksek düzeyli iş birliği konseyi mekanizmasını ihdas ettik. İnşallah ben de önümüzde dönemde konseyimizin ilk toplantısı için Üsküp'ü ziyaret etmek istiyorum. Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilebilmesi için atılacak adımlar bugünkü görüşmelerimizin önemli kısmını teşkil etti.

Firmalarımız Kuzey Makedonya'daki bankacılık, sağlık, eğitim, turizm, yenilebilir enerji gibi sektörler başta olmak üzere birçok alanda 2 milyar dolara yaklaşan yatırımlarıyla faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 1 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi ilk aşamada 2 katına çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi şüphesiz bu çabalarıma katkıda bulunacak. Ayrıca askeri ilişkilerimiz ile savunma sanayii alanındaki ortak projelerimizi etraflıca değerlendirdik. Türkiye, Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığını ilk tanıyan tanıyan ülkeler arasında yer almıştır. NATO müttefikimiz Kuzey Makedonya ile birlikte Balkanlarda barışa doğrudan katkı sunan iki dost ülkeyiz. İlişkiler Üsküp'teki Taş Köprü kadar sağlam hale gelmiştir. Bugün de Balkanlar'ın bir rekabet alanı değil, iş birliği ve kalkınma sahası olması gerektiği inancıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki en önemli bağlardan biri de Kuzey Makedonya'daki Türk toplumudur. Geçmişte Anadolu'ya göç eden kardeşlerimiz ülkemize önemli katkılarda bulunmuş ve Kuzey Makedonya ile olan bağları tahkim etmiştir.

FETÖ İLE ORTAK MÜCADELE

Bu kadim dostluğu hedef alan FETÖ ile ortak mücadelede kararlıyız. Ukrayna ve Gazze başta olmak üzere küresel meselelerde görüş alışverişinde bulunduk. Ukrayna müzakerelerine desteğimizi vurguladık. Filistin için iki devletli çözümde ortak irademizi teyit ettik."

Kaynak: Haber Merkezi