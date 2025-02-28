İstanbul'daki Zirve Sonrası Flaş Hamle: Rusya'nın ABD Büyükelçisi Belli Oldu

ABD ve Rusya arasında arasında İstanbul’da yapılan müzakerelerin ardından ilk hamle Rusya cephesinden geldi. Rusya'nın Washington Büyükelçisi’niin Alexander Darchiyev olduğu bildirildi.

Darchiyev, İstanbul’daki zirvede Rus heyetine başkanlık etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul’daki müzakerelerde iki ülkenin büyükelçiliklerinin sorunsuz şekilde finanse edilmesini sağlamak için karşılıklı adımların kararlaştırıldığı belirtilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi