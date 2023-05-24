Yunanistan seçimleri: Miçotakis'in partisi Türkiye'deki sandıklardan birinci çıktı

Yunanistan'daki erken parlamento seçimleri için yurtdışındaki Yunanistan vatandaşları da oy kullandı. Peki, hangi ülkede hangi parti seçimi birinci tamamladı? Hangi ülkede kime ne kadar oy çıktı?

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Yunanistan seçimleri: Miçotakis'in partisi Türkiye'deki sandıklardan birinci çıktı

Komşu Yunanistan, 21 Mayıs Pazar günü erken parlamento seçimleri için sandık başına gitti. Seçimleri, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi (YD) yüzde 40'ın üzerinde oy ve mecliste 146 sandalye alarak birinci sırada tamamladı.

YD'nin en yakın rakibi, Aleksis Çipras'ın SYRIZA'sının 20,07'lik oyla 71 sandalye, PASOK-KINAL ittifakının yüzde 11,46'lık oyla 41 sandalye alarak tamamladığı seçimlerin sonrasında üç parti liderinin de hükümet kurma görevini kabul etmemesi üzerine 25 Haziran'da yeniden seçime gidilmesi bekleniyor.

Öte yandan, Yunanistan'daki seçimler için Türkiye'deki seçimlere benzer şekilde yurtdışında yaşayan Yunanistan vatandaşları da oy kullandı. Peki, hangi ülkeden, hangi partiye ne kadar oy çıktı? Hangi parti, hangi ülkede seçimi birinci sırada tamamladı?

Yurtdışında tamamı açılan sandıkların sonuçlarına göre, oyların yüzde 42,62'sini Miçotakis'in YD partisi, yüzde 19,04'ünü Çipras'ın SYRIZA'sı, yüzde 11,07'sini eski maliye bakanı Yanis Varufakis'in MeRA25'i, yüzde 10,73'ünü Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve yüzde 6,72'sini PASOK aldı.

Greek City Times haber sitesinin aktardığına göre, ülkelerden detaylar ise şu şekilde...

ABD

Yeni Demokrasi (YD) yüzde 62,21

SYRIZA yüzde 11,56

MeRA25 yüzde 6,64 

PASOK yüzde 6,23

KANADA

Yeni Demokrasi (YD) yüzde 50,34

SYRIZA yüzde 19,31

PASOK yüzde 9,66

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) 8,97

AVUSTRALYA

Yeni Demokrasi (YD) yüzde 54,40 

MeRA25 yüzde 15,20 

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 9,60

 SYRIZA yüzde 6,40

GÜNEY KORE

Yeni Demokrasi (YD) yüzde 32 

SYRIZA yüzde 20

PASOK yüzde 16 

MeRA25 yüzde 16

GÜNEY AFRİKA

Yeni Demokrasi (YD) yüzde 49,09 

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 10,91 

PASOK yüzde 9,09 

SYRIZA yüzde 7,27

MISIR 

Yeni Demokrasi (YD) yüzde 46,30 

SYRIZA yüzde 29,63 

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 9,26 

PASOK 5,56

TÜRKİYE

Yeni Demokrasi (YD) yüzde 57,89 

SYRIZA yüzde 15,79 

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 12,28 

PASOK yüzde 5,26

İTALYA

Yeni Demokrasi (YD) yüzde 41,64

SYRIZA yüzde 18,77 

MeRA25 yüzde 14,68 

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 11,6

FRANSA

Yeni Demokrasi (YD) yüzde 37,18 

SYRIZA yüzde 22,82 

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 13,72 

MeRA25 yüzde 11,67

AVUSTURYA

Yeni Demokrasi (YD) yüzde 39,24 

SYRIZA yüzde 18,14 

MeRA25 yüzde 13,92 

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 13,08

İSVİÇRE

Yeni Demokrasi (YD) yüzde 46,91 

SYRIZA yüzde 13,40 

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 12,25

MeRA25 yüzde 11,20

ÇEKYA

Yeni Demokrasi (YD) yüzde 35,88 

SYRIZA yüzde 23,66 

MeRA25 yüzde 13,74 

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 8,40

HOLLANDA

Yeni Demokrasi (YD) yüzde 27,97 

SYRIZA yüzde 26,77 

MeRA25 yüzde 18,81

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 10,42

BELÇİKA

Yeni Demokrasi (YD) yüzde 46,68 

SYRIZA yüzde 19,69 

PASOK yüzde 9,41 

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 8,24

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