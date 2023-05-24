NATO, Ukrayna kararını açıkladı: Savaş sürdüğü sürece...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Herkesin Ukrayna'nın savaşın ortasındayken NATO'ya üye olmasının gündemimizde olmadığının farkında olduğunu düşünüyorum" dedi.

NATO, Ukrayna kararını açıkladı: Savaş sürdüğü sürece...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'in önde gelen düşünce kuruluşlarından German Marshall Fund'ın düzenlediği Brüksel Forumu etkinliğinde konuştu.

Savaşın Ukrayna'nın NATO üyeliğini kolaylaştırıp kolaylaştırmadığıyla ilgili bir soru üzerine Stoltenberg, "Hem evet hem hayır. Herkesin Ukrayna'nın savaşın ortasındayken NATO'ya üye olmasının gündemimizde olmadığının farkında olduğunu düşünüyorum. Mesele de bu değil. Mesele daha çok savaş bittiğinde ne olacağı" diye konuştu.

LOJİSTİK SAVAŞLAR

Stoltenberg, savaşın Ukrayna'ya verilen destek nedeniyle bu ülkeyi NATO'ya yaklaştırdığını aktararak, "Pilot eğitimine başladığımızda, giderek daha fazla NATO ekipmanı kullandıklarında, farklı NATO sistemlerinin nasıl çalıştırılacağı söz konusu olduğunda elbette daha da yaklaşıyorlar. Bu yüzden, Vilnius Zirvesi'nde üzerinde Ukrayna'nın Sovyet dönemi doktrinlerinden, ekipman ve standartlarından NATO'ya geçişine yardımcı olmak için hazırlanan çok yıllı bir program üzerinde anlaşacağımızı umuyorum" şeklinde konuştu.

Sahadaki durumun "yıpratma savaşı" niteliğine büründüğünü belirten Stoltenberg, "Yıpratma savaşları, lojistik savaşlara dönüşür" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, "F-16 mı, tank mı vermeliyiz?" sorularına fazla odaklanarak, verilen tüm sistemlerin sürdürülebilir ve etkili şekilde çalışması konusunun hafife alınmaması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

Etiketler
NATO Rusya - Ukrayna savaşı
Çok karamsarlar... Girdikleri ortam buz kesiyor! İşte enerjisi düşük 4 burç Çok karamsarlar... Girdikleri ortam buz kesiyor! İşte enerjisi düşük 4 burç
AB ile Google, yapay zeka anlaşması hazırlığında AB ile Google, yapay zeka anlaşması hazırlığında
Sarımsak + yoğurt ve limonun gücü! Bakın 1 kaşık tüketince ne işe yarıyormuş... Sarımsak + yoğurt ve limonun gücü! Bakın 1 kaşık tüketince ne işe yarıyormuş...
48 yıl önceki cinayet DNA ile aydınlatıldı 48 yıl önceki cinayet DNA ile aydınlatıldı
ÇOK OKUNANLAR
Sinan Oğan'ın kararı köşe yazarlarının gündeminde: 'Erdoğan'ın tuzağıydı' Sinan Oğan'ın kararı köşe yazarlarının gündeminde: 'Erdoğan'ın tuzağıydı'
İslam Memiş 'şimdi sıra büyük planda' dedi ve ekledi: 'Bu açıklamaları artık sık sık duyacaksınız' İslam Memiş 'şimdi sıra büyük planda' dedi ve ekledi: 'Bu açıklamaları artık sık sık duyacaksınız'
Yargı dizisine veda etmişti.... Yeni dizisi belli oldu Yargı dizisine veda etmişti.... Yeni dizisi belli oldu
Sarımsak + yoğurt ve limonun gücü! Bakın 1 kaşık tüketince ne işe yarıyormuş... Sarımsak + yoğurt ve limonun gücü! Bakın 1 kaşık tüketince ne işe yarıyormuş...
16 dakikalık video yayımlandı: İşte Kılıçdaroğlu'na Babala TV'de sorulan sorular 16 dakikalık video yayımlandı: İşte Kılıçdaroğlu'na Babala TV'de sorulan sorular