AB ile Google, yapay zeka anlaşması hazırlığında

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Google, yapay zeka alanında çalışan bütün şirketlerin katılımıyla alana yeni kurallar getirecek bir anlaşma üzerinde çalışacak.

AB ile Google, yapay zeka anlaşması hazırlığında

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu İç Pazar ve Sanayiden Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Brüksel'de Google Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Avrupa'da teknolojinin, veri koruma, çevrim içi güvenlik ve yapay zeka ile ilgili bütün kurallarımıza uymasını bekliyoruz" ifadesini kullanan Breton, Avrupa'da firmaların işlerine geldiği gibi davranmayacağını belirtti.

Breton, Google CEO'su Pichai'nin bu durumun farkında olduğunu ve bütün AB kurallarına uymayı taahhüt ettiğini bildirdi.

Pichai ile AB'nin yapay zeka alanındaki bütün büyük aktörlerle gönüllü olarak bir yapay zeka paktı geliştirmek üzere çalışma hususunda anlaştığını ifade eden Breton, bu paktın AB'nin yapay zeka yasası öncesinde kurulmasının beklendiğini belirtti.

Pichai'nin Brüksel temasları kapsamında AB Komisyonu Başkan Yardımcıları Vera Jourova ve Margaritis Schinas ile de görüşmesi bekleniyor.​​​​​​​

Kaynak: AA

Etiketler
yapay zeka Avrupa Birliği
Paris'te 14 yıl sonra bir ilk Paris'te 14 yıl sonra bir ilk
Ürdün veliaht prensinin düğünü için 400 dronla şov: Görenlerin ağzı açık kaldı Ürdün veliaht prensinin düğünü için 400 dronla şov
Kanal D'den sevilen diziye final kararı! İddialar doğru çıktı Kanal D'den sevilen diziye final kararı! İddialar doğru çıktı
Yargı dizisine veda etmişti.... Yeni dizisi belli oldu Yargı dizisine veda etmişti.... Yeni dizisi belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Sinan Oğan'ın kararı köşe yazarlarının gündeminde: 'Erdoğan'ın tuzağıydı' Sinan Oğan'ın kararı köşe yazarlarının gündeminde: 'Erdoğan'ın tuzağıydı'
İslam Memiş 'şimdi sıra büyük planda' dedi ve ekledi: 'Bu açıklamaları artık sık sık duyacaksınız' İslam Memiş 'şimdi sıra büyük planda' dedi ve ekledi: 'Bu açıklamaları artık sık sık duyacaksınız'
Yargı dizisine veda etmişti.... Yeni dizisi belli oldu Yargı dizisine veda etmişti.... Yeni dizisi belli oldu
Sarımsak + yoğurt ve limonun gücü! Bakın 1 kaşık tüketince ne işe yarıyormuş... Sarımsak + yoğurt ve limonun gücü! Bakın 1 kaşık tüketince ne işe yarıyormuş...
16 dakikalık video yayımlandı: İşte Kılıçdaroğlu'na Babala TV'de sorulan sorular 16 dakikalık video yayımlandı: İşte Kılıçdaroğlu'na Babala TV'de sorulan sorular