Ürdün veliaht prensinin düğünü için 400 dronla şov: Görenlerin ağzı açık kaldı

Ürdün’de 77’inci Bağımsızlık Günü ve Veliaht Prens Hüseyin bin Abdullah’ın düğünü düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Törende 400 dronla birlikte adeta şov yapıldı.

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Ürdün’de 77’inci Bağımsızlık Günü ve Veliaht Prens Hüseyin bin Abdullah’ın düğünü düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Al Abdali bölgesinde dün akşam gerçekleşen kutlamada 400 dron, Bağımsızlık Günü’nü ve prensin düğününü kutlamak için gökyüzünde göz kamaştırıcı bir şova imza attı.

Estetik ve görsel bir şekilde neşenin harika renkleriyle gökyüzünü boyamak için dronlar bugün saat 22.00’da 15 dakika boyunca gösteri yapacak.

Prens Hüseyin ve Suudi Arabistanlı nişanlısı Rajwa Al Seif, haziran ayında nikah masasına oturacak.

Kaynak: İHA

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