Pakistan'da intihar saldırısı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde kontrol noktasına düzenlenen intihar saldırısında 2'si güvenlik gücü, 1'i polis 4 kişi hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı.

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Pakistan'da intihar saldırısı

Afganistan’a sınır komşusu Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Güney Veziristan bölgesinde kontrol noktasına intihar saldırısı düzenlendi.

Geo News haberine göre, saldırıda, kontrol noktasında görevli 2’si güvenlik gücü, 1’i polis 4 kişi hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bu son 24 saatte bölgede yaşanan 2. saldırı oldu. Dün, Hayber Pahtunhva eyaletinde militanların gaz santraline düzenlediği saldırıda, 4 paramiliter güç ve 2 özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirmişti.

PAKISTAN TALİBANI IDDIASI

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığı ve yönetildiğini savunuyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Peşaver'de 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmiş, Belucistan'da 6 Mart'taki intihar saldırısında da 10 emniyet mensubu yaşamını yitirmişti.

Belucistan'ın Zhob bölgesinde Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak’ın konvoyuna, 19 Mayıs'ta intihar saldırısı düzenlenmişti. Partinin Genel Sekreteri Emirül Azim, parti lideri Hak’ın intihar saldırısından yara almadan kurtulduğunu, saldırganın öldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Afganistan-Taliban
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