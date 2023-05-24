Bir eve 1,3 milyon avroluk elektrik faturası geldi

Belçika'da yaşayan bir kişiye yanlışlıkla 1,3 milyon avroluk elektrik faturası düzenlendiği bildirildi.

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Bir eve 1,3 milyon avroluk elektrik faturası geldi

Belçika'da, ülkenin batısındaki Herseaux beldesinde yaşayan bir kişinin evine 1 milyon 279 bin 611 avroluk elektrik faturası gönderildi.

RTL televizyonuna konuşan Belçikalı, "Faturayı açtığımda halüsinasyon gördüğümü sandım. 3 kez okumak zorunda kaldım" dedi.

Hemen enerji şirketi Engie'yi aradığını söyleyen Belçikalı, bir süre sonuç alamadığını ancak daha sonra kendisine bilgisayar sisteminden kaynaklanan bir hata nedeniyle böyle bir fatura gönderildiğinin belirlendiğini aktardı.

Yanlış faturanın kısa süre sonra düzeltildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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