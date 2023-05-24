İtalya'da sel felaketi: Ölü sayısı artıyor

İtalya'nın Emilia Romagna bölgesinde geçen hafta yoğun yağışlar neticesinde yaşanan sel felaketinde ölenlerin sayısı, kayıp bir kişinin cesedinin bulunmasıyla 15'e çıktı.

Son Güncelleme:
İtalya'da sel felaketi: Ölü sayısı artıyor

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, geçen hafta bölgedeki sel felaketinden en çok etkilenen yerlerden olan Lugo'da kayıp bir kişinin cansız bedeni bulundu. 17 Mayıs'tan bu yana kayıp olan 68 yaşındaki kişinin cesedinin İtalyan Jandarması ekiplerince bulunduğu bildirildi. Buna göre, felakette yaşamını yitirenlerin sayısı da 15'e yükseldi.

Bu arada, Ravenna Cumhuriyet Başsavcılığının da felakete yönelik inceleme başlattığı belirtildi. Diğer yandan yoğun yağış olabileceği uyarısıyla bölgede "kırmızı alarm" statüsü de devam ediyor.

Sel sularının çekildiği kent ve beldelerde de yerel halkın temizlik faaliyetleri ile hasar tespit çalışmaları sürüyor. Sel felaketi dolayısıyla Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, sel felaketine uğrayan bölgenin ihtiyaçlarına yönelik 2 milyar avrodan fazla kaynak tahsis etmeye karar vermişti.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Aşkı dolu dolu yaşayan ve çapkınlıkta sınır tanımayan 3 burç Aşkı dolu dolu yaşayan ve çapkınlıkta sınır tanımayan 3 burç
Trump tekrar hakim karşısına çıktı Trump tekrar hakim karşısına çıktı
Yanmış tava ve yanmış çelik tencereyi pırıl pırıl yapıyor! Sürmek bile yeterli Yanmış tava ve yanmış çelik tencereyi pırıl pırıl yapıyor! Sürmek bile yeterli
Bir eve 1,3 milyon avroluk elektrik faturası geldi Bir eve 1,3 milyon avroluk elektrik faturası geldi
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'şimdi sıra büyük planda' dedi ve ekledi: 'Bu açıklamaları artık sık sık duyacaksınız' İslam Memiş 'şimdi sıra büyük planda' dedi ve ekledi: 'Bu açıklamaları artık sık sık duyacaksınız'
Sinan Oğan'ın kararı köşe yazarlarının gündeminde: 'Erdoğan'ın tuzağıydı' Sinan Oğan'ın kararı köşe yazarlarının gündeminde: 'Erdoğan'ın tuzağıydı'
Yargı dizisine veda etmişti.... Yeni dizisi belli oldu Yargı dizisine veda etmişti.... Yeni dizisi belli oldu
16 dakikalık video yayımlandı: İşte Kılıçdaroğlu'na Babala TV'de sorulan sorular 16 dakikalık video yayımlandı: İşte Kılıçdaroğlu'na Babala TV'de sorulan sorular
Borcu olanlara kötü haber: Ekonomist Selçuk Geçer, seçimden sonra dolar kurunun ne kadar olacağını açıkladı! Ekonomist Selçuk Geçer, seçimden sonra dolar kurunun ne kadar olacağını açıkladı!