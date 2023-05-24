Paris'te 14 yıl sonra bir ilk

Fransa'nın başkenti Paris'te 14 yıl sonra ilk defa yıl başından bu yana henüz herhangi bir yüksek sıcaklığın görülmediği belirtildi.

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Paris'te 14 yıl sonra bir ilk

Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin Meteoroloji İdaresi'nden bir yetkilinin Twitter paylaşımına dayandırdığı habere göre, termometreler Paris'te yıl başından bu yana henüz 25 dereceyi bulan veya geçen bir sıcaklık kaydetmedi.

Başkentte en az 14 yıl sonra ilk defa böyle bir durum yaşanırken buna karşın sıcaklar mevsim normallerinde seyrediyor.

Paris'te en son 31 Mayıs 1983'te termometreler ilk defa 25 santigrat derece ve üstünü kaydetmişti.

Fransa'da geçen yaz, ülke tarihinin en sıcak ve kurak dönemleri arasında yerini alırken Paris'te yüksek sıcaklığın kaydedildiği kentler arasına girmişti.

Ülkede şubat ayı da ülke tarihindeki "en sıcak şubat ayları" arasında yer almıştı.

Kaynak: AA

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