Yunan Kızılhaçı'ndan depremzedeler için bağış çağrısı

Yunan Kızılhaçı, Türkiye'deki depremzedeleri desteklemek için bağış çağrısı yaptı

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Yunan Kızılhaçı'ndan depremzedeler için bağış çağrısı

GERÇEK GÜNDEM - Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından tüm dünyadan Türkiye'ye yardım çağrıları da gelmeye devam ediyor.

Son olarak Yunan Kızılhaçı, bir açıklama yayınlayarak Türkiye'deki deprem ile ilgili bağış çağrısı yaptı.

Kurumun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yunan Kızılhaçı, Türk Kızılayı ile diyalog halinde, tüm dünyayı Türkiye'deki depremzedeleri desteklemek için mali yardım toplamaya çağırıyor" ifadelerine yer verildi.

MOLDOVA ARAMA KURTARMA EKİBİ GÖNDERDİ

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu,sosyal medya hesabından, Türkiye'de dün gerçekleşen depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Deprem sonucu binlerce can kaybı yaşandığını, çok sayıda bina ve altyapının hasar gördüğünü belirten Sandu, Moldova İçişleri Bakanlığı Acil Durumlar Genel Müfettişliğine bağlı 55 personel ve 12 araçtan oluşan arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye gönderildiği bilgisini paylaştı.

Sandu, "Bu felaketten etkilenen ailelere başsağlığı diliyor, insanları felaketin pençesinden kurtarmak için mücadele eden herkese güç, cesaret ve umut diliyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Kişinev Büyükelçiliği de Moldova yönetimine desteğinden dolayı minnettar olduğunu açıkladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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