AFP: Depremin ardından Afrin'deki cezaevinden 20 IŞİD militanı kaçtı

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve Suriye'nin kuzeybatısını da etkileyen iki büyük depremin ardından Afrin'de Türkiye destekli güçlerin kontrol ettiği cezaevinde isyan çıktığı belirtildi.

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AFP: Depremin ardından Afrin'deki cezaevinden 20 IŞİD militanı kaçtı

GERÇEK GÜNDEM - Karamanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Afrin'de çoğunluk IŞİD mensubu teröristlerin tutulduğu cezaevinde isyan çıktığı bildirildi.

AFP haber ajansının bir cezaevi yetkilisine dayandırdığı habere göre, cezaevinde çıkan isyanın ardından 20 mahkum firar etti.

Türkiye sınırı yakınındaki Raco'da bulunan ve Türkiye destekli silahlı gruplar tarafından kontrol edilen cezaevinde tutulan 2000 mahkumdan 1300'ünün IŞİD üyesi olduğu, bunun dışında YPG mensuplarının da cezaevinde tutuklu oldukları belirtildi.

Olayla ilgili konuşan cezaevi yetkilisi, "Depremin ardından mahkumlar isyan etti ve cezaevinin bazı bölümlerini ele geçirdi. IŞİD militanı olduğu düşünülen 20 kadar mahkum firar etti" ifadelerini kullandı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, cezaevinde bir isyan yaşandığını doğruladı ancak firar olup olmadığı konusunun teyit edilemediği bilgisini paylaştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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