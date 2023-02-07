Obama'dan deprem mesajı

Eski ABD Başkanı Barack Obama, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de meydana gelen depremlere yardım yapmak isteyenler için yardım kuruluşlarını paylaştı

Obama'dan deprem mesajı

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Türkiye’de meydana gelen ve Suriye’yi de ağır etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlere yardım yapmak isteyenler için Obama Vakfı aracılığıyla yardım kuruluşlarını paylaştı.

ABD’nin 44. Başkanı Barack Obama, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerin ardından yaşanan tahribatın boyutu neredeyse hayal bile edilemez. Michelle ve ben, Suriyeli sığınmacılar dahil olmak üzere, etkilenen binlerce insanı düşünüyoruz. Yardım etmek isteyenler için bazı kaynaklar burada.”

Obama, “Obama Vakfı”tın Twitter hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak depremzedelere yardım etmek isteyenlerin ulaşabileceği yardım kuruluşlarını paylaştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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