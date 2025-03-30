Yetkiler Harekete Geçti! Japonya’da Volkan Alarmı

Japonya yetkilileri, Japonya’nın güneybatısında bulunan Shinmoe Dağı'ndaki volkanik alarmı 5 seviyeli ölçeğin 3’üncü seviyesine çıkardıklarını duyurdular.

Yetkiler Harekete Geçti! Japonya’da Volkan Alarmı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Japonya'nın güneybatı Kyushu bölgesindeki Shinmoedake yanardağı için volkanik uyarı seviyesini seviye 2'den seviye 3'e yükseltti ve volkanik aktivitenin yoğunlaşmasıyla dağa girişi kısıtladı.

Yetkililer, volkanik depremlerdeki artış ve zemin deformasyonu nedeniyle büyük kaya parçalarının fırlayabileceği ve güçlü patlamaların pencereleri kırabilecek şiddette olabileceği konusunda uyardı.

Kaynak: DHA

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