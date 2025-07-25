Yenidoğan Bebeğini Hastanede Darp Ederek Öldürdü!

ABD'de geçen yıl yenidoğan bebeğine günlerce işkence ettikten sonra kafatasını kırarak onu öldüren erkek, cinayetten suçlu bulundu. Bebeğin annesi ise hakkındaki suçlamalardan beraat etti.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Yenidoğan Bebeğini Hastanede Darp Ederek Öldürdü!
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ABD'de Mart 2024'te yaşanan korkunç cinayetin detayları, fail Daniel Gunter için "kasten öldürme" kararı verildiğinde mahkemede gündeme geldi. Brendon Staddon adlı bebek, 33 haftalıkken prematüre olarak doğmuş ve 27 yaşındaki babası Gunter tarafından İngiltere'nin güneyindeki bir hastanenin yenidoğan servisinde öldürüldüğünde sadece iki haftalıktı.

Brendon'un annesi olan 21 yaşındaki Sophie Staddon "çocuk ölümüne neden olma" veya "buna izin verme" suçlamasından beraat ederken, Brendon'un öldüğü gün kafatasının, boynunun, çenesinin, bacaklarının ve bileklerinin kırık olduğu, ayrıca diğer yaralanmaların da olduğu öğrenildi.

BEBEĞE GÜNLERCE İŞKENCE

Bristol Crown Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Brendon'un cinayetiyle ilgili soruşturmada, sağlık personelinin Gunter hakkında bildirdiği uyarılar ele alındı. Personel mahkemeye, Gunter'ın birkaç günlük bebeğe sert davrandığı ve personelin talimatlarını dikkate almadan onu sık sık kuvözden çıkardığını söyledi. Hatta bir keresinde Gunter'ın bebeğin burun tüpünü çıkardığından şüphelendiklerini anlattı.

5 Mart 2024 sabahı, Sophie Staddon hemşirelere Brendon'un teninin "soğuk" olduğu için kontrol edilmesi gerektiğini söylediğinde hemşireler alarma geçerek bebeğin ağır yaralarını fark etti. Doktorlar Brendon'a acil müdahale ederek bebeği hayata döndürmeye çalışırken, Gunter ve Staddon'ın odayı terk ederek dışarıda sigara içmeye gittikleri iddia edildi.

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