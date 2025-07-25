Dünya İçin Ölümcül Tehdit! Dev Göktaşı Kapıda

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 28 Temmuz 2025’te Dünya’ya yakın geçiş yapacak dev bir göktaşı hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. “2013 NK4” adı verilen gök cisminin çapının yaklaşık 250 metre olduğu ve Dünya’ya yaklaşık 6.6 milyon kilometre mesafeden geçeceği belirtildi. Bu mesafe, uzmanlar tarafından güvenli kabul edilse de göktaşının boyutu ve yörüngesi nedeniyle NASA, bu cismi “potansiyel olarak tehlikeli asteroid (PHA)” kategorisine aldı.

NASA uzmanları, 2013 NK4’ün mevcut yörüngesine göre bu geçişte Dünya’yla çarpışma riski taşımadığını vurguladı. Ancak, göktaşı gelişmiş radar ve teleskop sistemleriyle sürekli izlenmeye devam ediyor. Bilim insanları, bu büyüklükteki bir göktaşının çarpması halinde şehir ölçeğinde yıkım, bölgesel enerji patlamaları ve hatta iklimsel etkiler yaratabileceğini ifade ediyor. Bu nedenle, her ne kadar bu geçişte tehlike bulunmasa da düzenli gözlemlerin kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Yetkililer, 2013 NK4’ün gelecekteki geçişlerinin de dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, olası riskleri önlemek için hazırlıkların devam ettiğini açıkladı.

* Haberin görseli yapay zeka ile oluşturulmuştur.

Kaynak: Haber Merkezi