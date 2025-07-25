Dünya İçin Ölümcül Tehdit! Dev Göktaşı Kapıda

NASA, 28 Temmuz’da Dünya’ya 6.6 milyon kilometre mesafeden geçecek 250 metre çaplı “2013 NK4” göktaşını “potansiyel tehlike” olarak izliyor. Yapılan açıklamada çarpma riskinin bulunmadığı belirtiliyor.

Son Güncelleme:
Dünya İçin Ölümcül Tehdit! Dev Göktaşı Kapıda
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 28 Temmuz 2025’te Dünya’ya yakın geçiş yapacak dev bir göktaşı hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. “2013 NK4” adı verilen gök cisminin çapının yaklaşık 250 metre olduğu ve Dünya’ya yaklaşık 6.6 milyon kilometre mesafeden geçeceği belirtildi. Bu mesafe, uzmanlar tarafından güvenli kabul edilse de göktaşının boyutu ve yörüngesi nedeniyle NASA, bu cismi “potansiyel olarak tehlikeli asteroid (PHA)” kategorisine aldı.

NASA uzmanları, 2013 NK4’ün mevcut yörüngesine göre bu geçişte Dünya’yla çarpışma riski taşımadığını vurguladı. Ancak, göktaşı gelişmiş radar ve teleskop sistemleriyle sürekli izlenmeye devam ediyor. Bilim insanları, bu büyüklükteki bir göktaşının çarpması halinde şehir ölçeğinde yıkım, bölgesel enerji patlamaları ve hatta iklimsel etkiler yaratabileceğini ifade ediyor. Bu nedenle, her ne kadar bu geçişte tehlike bulunmasa da düzenli gözlemlerin kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Yetkililer, 2013 NK4’ün gelecekteki geçişlerinin de dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, olası riskleri önlemek için hazırlıkların devam ettiğini açıkladı.

* Haberin görseli yapay zeka ile oluşturulmuştur.

NASA Kural Dinlemedi, Uyduları Satışa Çıkardı! Bilim Dünyası KarıştıNASA Kural Dinlemedi, Uyduları Satışa Çıkardı! Bilim Dünyası KarıştıEkonomi

NASA Görüntüledi! Mars’ın Sırları Çözülüyor: Bir Zamanlar Suyla mı Kaplıydı?NASA Görüntüledi! Mars’ın Sırları Çözülüyor: Bir Zamanlar Suyla mı Kaplıydı?Dünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
NASA
Son Güncelleme:
Paris'teki Suriye Diplomasisinde Ortalık Birbirine Girdi! SDG Masaya Oturmadı, İsrailli Bakan Geldi SDG Masaya Oturmadı, İsrailli Bakan Geldi
Bugün Hiçbir Şeyi Göz Ardı Etmemeniz Gerektiğinin 3 İşareti Bugün Hiçbir Şeyi Göz Ardı Etmemeniz Gerektiğinin 3 İşareti
6 Saatten Az Uyuduğunuzda Vücudunuza Ne Olur? Bilim Açıkladı 6 Saatten Az Uyuduğunuzda Vücudunuza Ne Olur? Bilim Açıkladı
Kameralar Önünde Şoke Eden Anlar! Trump, Fed Binasını Bastı, Başkan ile Birbirine Girdi Kameralar Önünde Şoke Eden Anlar! Trump, Fed Binasını Bastı, Başkan ile Birbirine Girdi
ÇOK OKUNANLAR
Türk Futbol Tarihinde Bir İlk! Ozan Tufan'dan Tarihe Geçecek Transfer Ozan Tufan'dan Tarihe Geçecek Transfer
Galatasaray Tüm Yolları Denemişti... Osimhen Transferinde Son Dakika Krizi! Galatasaray Tüm Yolları Denemişti... Osimhen Transferinde Son Dakika Krizi!
Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan Hayatını Kaybetti Belediye Başkanı Musa Sarıaslan Hayatını Kaybetti
Ekrem İmamoğlu Hastaneye Götürüldü Ekrem İmamoğlu Hastaneye Götürüldü
Ciğerlerimiz Yanıyor! Karabük ve Eskişehir Alev Alev, Antalya'nın Üç İlçesinde Aynı Anda Yangın Başladı ANTALYA'DA BÜYÜK ORMAN YANGINI! HEPSİ BİRDEN BAŞLADI