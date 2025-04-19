Yemen'de Türk Gemisine Şarapnel İsabet Etti, Bakanlık Harekete Geçti

ABD’nin Yemen’deki bir limana düzenlediği saldırılarda bir Türk yakıt gemisine şarapnel isabet ettiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, konuyla ilgili gerekli girişimlere başlandığı duyuruldu.

Bakanlık kaynaklarının konuya ilişkin yaptığı bilgilendirmelere göre, ABD tarafından 17 Nisan akşamı Yemen'in Hutilerin kontrolündeki Hudeyde kıyısında bulunan Ras Isa petrol terminaline düzenlenen saldırıda, bir Türk firmasının işletmecisi olduğu yakıt gemisine şarapnel parçaları isabet etti. Gemide ciddi hasar oluşmazken; saldırının ardından limandan ayrılmak isteyen gemiye, limanı kontrol eden grup tarafından izin verilmedi. Durumun öğrenilmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Sana Büyükelçiliği'nce gerekli girişimlere başlandı.

Gemideki mürettebata ilişkin edinilen bilgilere göre, 26 kişilik mürettebattan kaptan dahil 4'ünün Türk vatandaşı, diğer 22 personelin Hindistan vatandaşı olduğu ve tamamının durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA