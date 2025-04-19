Yemen'de Türk Gemisine Şarapnel İsabet Etti, Bakanlık Harekete Geçti

ABD'nin Yemen'deki limana saldırısında, Türk gemisine şarapnel isabet ettiği öğrenildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, konuya ilişkin gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Son Güncelleme:
Yemen'de Türk Gemisine Şarapnel İsabet Etti, Bakanlık Harekete Geçti

ABD’nin Yemen’deki bir limana düzenlediği saldırılarda bir Türk yakıt gemisine şarapnel isabet ettiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, konuyla ilgili gerekli girişimlere başlandığı duyuruldu.

Bakanlık kaynaklarının konuya ilişkin yaptığı bilgilendirmelere göre, ABD tarafından 17 Nisan akşamı Yemen'in Hutilerin kontrolündeki Hudeyde kıyısında bulunan Ras Isa petrol terminaline düzenlenen saldırıda, bir Türk firmasının işletmecisi olduğu yakıt gemisine şarapnel parçaları isabet etti. Gemide ciddi hasar oluşmazken; saldırının ardından limandan ayrılmak isteyen gemiye, limanı kontrol eden grup tarafından izin verilmedi. Durumun öğrenilmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Sana Büyükelçiliği'nce gerekli girişimlere başlandı.

Gemideki mürettebata ilişkin edinilen bilgilere göre, 26 kişilik mürettebattan kaptan dahil 4'ünün Türk vatandaşı, diğer 22 personelin Hindistan vatandaşı olduğu ve tamamının durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Yemen ABD gemi
Son Güncelleme:
İran-ABD Arasındaki İkinci 'Nükleer Zirve' Sona Erdi İran-ABD Arasındaki İkinci 'Nükleer Zirve' Sona Erdi
Doğal Zayıflama Mucizesi! Sadece Bir Avuç Yetiyor Doğal Zayıflama Mucizesi! Sadece Bir Avuç Yetiyor
2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde 2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde
Kongo'da Teknede Yangın Faciası: 148 Ölü, Onlarca Kayıp Kongo'da Teknede Yangın Faciası: 148 Ölü
ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Şimşek Açıkladı: Hesabında Parası Olanlar İçin Bu İşlemler Yasaklandı Mehmet Şimşek Açıkladı: Hesabında Parası Olanlar İçin Bu İşlemler Yasaklandı
SGK'dan Toplu Ödeme Hamlesi: SSK, Bağkur Dahil 81 İldeki Bütün Emekliler Alacak SGK'dan Toplu Ödeme Hamlesi: SSK, Bağkur Dahil 81 İldeki Bütün Emekliler Alacak
İkinci El Otomobilde Altın Gibi Yatırımlık Modeller Belli Oldu: Hiç Değer Kaybetmiyor! İkinci El Otomobilde Altın Gibi Yatırımlık Modeller Belli Oldu: Hiç Değer Kaybetmiyor!
Sessiz Köy, Lüksün Yeni Adresi Oldu: Zenginler Pılını Pırtısını Toplayıp Buraya Taşınıyor Sessiz Köy, Lüksün Yeni Adresi Oldu: Zenginler Pılını Pırtısını Toplayıp Buraya Taşınıyor
Eşini Zor İkna Etti, 80 Bin Lirayla Kendi İşinin Patronu Oldu! Haftada 300 Kilo Hasat Ediyor, 80 Liraya Satıyor Eşini Zor İkna Etti, 80 Bin Lirayla İş Kurdu! Haftada 300 Kilo Hasat Ediyor, 80 Liraya Satıyor