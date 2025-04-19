İran-ABD Arasındaki İkinci 'Nükleer Zirve' Sona Erdi

Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleşen ilk tur ‘nükleer zirvenin’ ardından İran-ABD müzakerelerindeki ikinci aşama İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirildi.

İkinci tur görüşmeler Umman’ın Roma Büyükelçiliği’nde, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el- Busaidi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Roma yerel saatiyle öğleye doğru başlayan görüşmeler için büyükelçiliğe ilk olarak İran; ardından ABD heyeti giriş yaptı.

Görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti.

İtalyan güvenlik güçlerinin bölgede geniş güvenlik önlemleri alması dikkat çekerken, süreci çok sayıda basın mensubu takip etti.

ÜÇÜNCÜ TUR İÇİN ANLAŞTILAR

Umman'ın Roma Büyükelçiliğinde yapılan nükleer konulu ikinci tur görüşmesi sona ererken, taraflar önümüzdeki hafta üçüncü tur görüşmeleri için yeniden bir araya gelme konusunda anlaşmaya vardı.

Kaynak: İHA