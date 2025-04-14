İran Dışişleri Bakanı, ABD Görüşmesi Öncesi Rusya'ya Gidiyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yapılacak ikinci tur müzakereler öncesinde Rusya’yı ziyaret edecek.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Arakçi’nin gerçekleştireceği Rusya ziyaretinin daha önce planlanmış bir ziyaret olduğunu ifade etti. Öte yandan Bekayi, ziyaretin Umman’ın başkenti Maskat’ta ABD ile gerçekleştirilen zirvenin de değerlendirilmesi için bir fırsat olacağını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da bugün yaptığı açıklamada Arakçi’nin Moskova’ya yapacağı ziyareti doğruladı. Zaharova, ziyaret kapsamında Arakçi’nin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve bazı diğer yetkililerle görüşeceğini de belirtti.

Kaynak: İHA