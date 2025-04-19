Kongo'da Teknede Yangın Faciası: 148 Ölü, Onlarca Kayıp

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 500 kişiyi taşıyan ahşap teknenin alev alması sonucu en az 148 kişi hayatını kaybetti. Yangının yemek pişirilirken çıktığı belirtilirken, yüzme bilmeyen birçok yolcu suya atlayarak can verdi. Yaklaşık 100 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

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Kongo'da Teknede Yangın Faciası: 148 Ölü, Onlarca Kayıp

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeybatısında, Kongo Nehri'nde motorlu bir ahşap teknede çıkan yangın büyük bir faciaya yol açtı. “HB Kongolo” adlı teknede kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi vardı. İlk belirlemelere göre, yangında en az 148 kişi hayatını kaybetti. Yangının, yolculardan bir kadının yemek pişirmeye çalıştığı sırada çıktığı öğrenildi.

Paniğe kapılan yolculardan çoğu, yüzme bilmemelerine rağmen nehre atladı ve birçoğu boğularak can verdi. Kurtarılan yaklaşık 100 kişi geçici sığınaklara yerleştirilirken, ağır yanıkları olan bazı kazazedeler hastanelerde tedavi altına alındı. Olayın ardından 100'e yakın kişinin hala kayıp olduğu bildirildi.

Ülkede köyler arasındaki ulaşımın çoğunlukla eski, bakımsız ve ahşap teknelerle sağlandığı, bu nedenle benzer kazaların sık sık yaşandığı ifade ediliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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