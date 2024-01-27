Yarım asırlık hava yolu devi kapanıyor: Son uçuşun tarihi belli oldu

1974 yılından bu yana Malta'nın ulusal havayolu şirketi olarak faaliyet gösteren Air Malta, Avrupa Birliği ile uzun ve karmaşık görüşmelerin sonucunda Malta hükümeti tarafından operasyonlarına son verecek bir kararla karşı karşıya kaldı.

Bu karar, Air Malta'nın mali sıkıntılarına çözüm bulamaması ve Avrupa Birliği'nden talep ettiği mali destek talebinin reddedilmesi üzerine alındı. Dilokulu'nun haberine göre bu durum, Malta'nın ulusal havayolu şirketinin önümüzdeki yıl kapatılacağı ve yerine yeni bir şirketin geçeceği anlamına geliyor. Son Uçuş Tarihi 31 Mart 2024 olarak duyuruldu.

Air Malta Genel Müdürü David Curmi, Avrupa Komisyonu ile yaşanan zorlu ve karmaşık görüşmelerin şirketin ciddiyetini gösterdiğini belirtti.

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM

Yeni şirketin kısmen özel girişimlere ait olacağı ve hisse ihracı veya stratejik ortaklık yoluyla kurulacağı belirtiliyor. Bu değişimle birlikte, Malta'nın havacılık sektöründe yeni bir döneme giriliyor.

Ayrıca, Air Malta'nın Türkiye'den çekilmesi, havacılık endüstrisinin sürekli değişen bir sektör olduğunu gösteriyor ve bu değişimlerle birlikte yeni fırsatlar doğuyor.

Bu kararın ardından, Air Malta'nın mevcut bilet rezervasyonları iptal edilirken, yerine yeni hava yolu şirketi KM Malta Airlines'ın hizmete gireceği duyuruldu. Yeni şirketin 2024 yaz programı için rezervasyonlar başladı ve KM Malta Airlines, Avrupa'da 17 havaalanına hizmet verecek.

Bu değişimle birlikte, Malta'daki havayolu endüstrisindeki rekabet artacak ve yolcular daha geniş bir seçenek yelpazesiyle karşılaşacaklar. Yeni başlayan bu dönemde, KM Malta Airlines'ın performansı ve Malta'nın uluslararası hava taşımacılığındaki rolü merakla bekleniyor.