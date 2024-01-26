Kanada, Türkiye'ye silah ambargosunu kaldırıyor

Ankara ve Ottava, insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldıkları yerler konusunda daha fazla şeffaflık sağlanması karşılığında Kanada'dan Türkiye'ye İHA parçaları ihracatını yeniden başlatma konusunda anlaşmaya vardı. Söz konusu anlaşma, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylama sürecini tamamlamasının ardından yürürlüğe girecek.

İsminin açıklanmasını istemeyen iki kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili nihai belgeleri bugün ABD'ye göndermesinin beklendiğini ve bunun Kanada'nın ihracat kısıtlamalarını derhal kaldırmasının önünü açacağını söyledi.

Konuya yakın bir kaynak, aylar süren görüşmelerin ardından ocak ayı başlarında anlaşmaya varıldığını söyledi. Konuya yakın ikinci kaynak, tarafların söz konusu planın İsveç'in NATO onayı tamamlandıktan sonra yürürlüğe gireceği konusunda anlaştığını belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı sorulara yanıt vermedi.

Kanada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Charlotte MacLeod ise Reuters'e yaptığı açıklamada, ihracat kontrollerinin halen yürürlükte olduğunu ancak Ottava'nın NATO müttefiki statüsü göz önüne alındığında Türkiye ile sorunu çözmeyi hedeflediğini söyledi.

2020'DE ASKIYA ALINMIŞTI

Kanada, Türkiye'de üretilen İHA'ların Ermenistan'la Dağlık Karabağ'da savaşan Azeri güçleri tarafından kullanıldığını belirterek, İHA'larda kullanılan bazı parçaların ihracatını 2020'de askıya almıştı.

İsveç'in Kuzey Atlantik Anlaşması'na (NATO) katılımına ilişkin protokol Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan milletlerarası andlaşmayla ekinde yayımlanan protokole göre; protokolün yürürlüğe girmesiyle NATO Genel Sekreteri protokole taraf ülkeler adına NATO'ya katılımı için İsveç'e davette bulunacak.





