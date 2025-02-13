Yapay Zekada 'Terör' Tehlikesi: 'Şirketler Denetlenmezse...'

Yapay zeka kullanımı tüm dünyada hızla yayılırken, Google'ın eski CEO'sundan dikkat çeken ifadeler geldi. Eric Schmidt, yapay zeka teknolojilerinin terörist gruplar tarafından "masum insanlara zarar vermek" amacıyla kullanılabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

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Yapay Zekada 'Terör' Tehlikesi: 'Şirketler Denetlenmezse...'

Dünyada yapay zeka fırtınası eserken, Google’ın eski yöneticisinden yapay zeka kullanımına ilişkin korkutan uyarılar geldi. Google’ın eski CEO’su Eric Schmidt, yapay zeka teknolojilerinin terörist gruplar tarafından "masum insanlara zarar vermek" amacıyla kullanılabileceği konusunda uyarılarda bulundu ve hükümetlere ‘özel teknoloji şirketlerini’ denetleme konusunda çağrı yaptı.

Yapay Zekada 'Terör' Tehlikesi: 'Şirketler Denetlenmezse...' - Resim : 1

'HAYDUT DEVLETLERE' KARŞI UYARDI

Yapay zeka teknolojilerinin terörist gruplar ya da "haydut devletler" tarafından "masum insanlara zarar vermek" amacıyla kullanılabileceğini vurgulayan Schmidt, Kuzey Kore, İran ve Rusya gibi ülkelerin bu teknolojileri "biyolojik silah yaratmak için" kullanabileceğini ileri sürdü.

Schmidt, 11 Eylül 2001'de uçakların kontrolünü ele geçiren teröristlerin ABD'de düzenlediği ve çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıları hatırlatarak, benzer bir olayın yaşanma riskinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Yapay Zekada 'Terör' Tehlikesi: 'Şirketler Denetlenmezse...' - Resim : 2

Yapay zeka teknolojilerinin gelecekte büyük ölçüde özel şirketler tarafından geliştirileceğini belirten Schmidt, bu teknolojilerin kötü amaçlar için kullanılmasının önüne geçilebilmesi adına, özel şirketlerin hükümetler tarafından denetlenmesi çağrısı yaptı.

"Hükümetlerin ne yaptığımızı anlamaları ve gözlerini üzerimizden ayırmamaları gerçekten önemli." ifadesini kullanan Schmidt, denetlemelerin ve düzenlemelerin aşırıya kaçması halinde inovasyonun engellenebileceği konusunda da uyardı.

ÇOCUKLARIN TELEFONLARI DENETLENMELİ

Çocukların yapay zeka destekli akıllı telefon kullanımına da değinen Schmidt, konuyla ilgili yapılacak denetlemelerin önemine işaret etti.

Schmidt, çocukların "çevrim içi dünyanın kötülüklerinden" korunması gerektiğini vurgulayarak, konuyla ilgili yürütülen kampanya ve girişimleri desteklediğini kaydetti.

Kaynak: AA

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