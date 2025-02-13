Tayvan'da AVM'de Patlama, Ölü ve Yaralılar Var

Tayvan’ın Taichung şehrindeki 'Shin Kong Mitsukoshi' alışveriş merkezinin tadilatta olan 12'nci katında büyük bit patlama yaşandı.

5 ÖLÜ 7 YARALI

Patlamanın ardından bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiyeden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiği 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kaynak: DHA