Tayvan'da AVM'de Patlama, Ölü ve Yaralılar Var
Tayvan’ın Taichung şehrindeki bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası gelen ilk bilgilere göre 5 kişi yaşamını yitirirken 7 kişi ise yaralandı.
Tayvan’ın Taichung şehrindeki 'Shin Kong Mitsukoshi' alışveriş merkezinin tadilatta olan 12'nci katında büyük bit patlama yaşandı.
5 ÖLÜ 7 YARALI
Patlamanın ardından bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiyeden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiği 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Kaynak: DHA
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