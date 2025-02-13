Tayvan'da AVM'de Patlama, Ölü ve Yaralılar Var

Tayvan’ın Taichung şehrindeki bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası gelen ilk bilgilere göre 5 kişi yaşamını yitirirken 7 kişi ise yaralandı.

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Tayvan’ın Taichung şehrindeki 'Shin Kong Mitsukoshi' alışveriş merkezinin tadilatta olan 12'nci katında büyük bit patlama yaşandı.

Tayvan'da AVM'de Patlama, Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

5 ÖLÜ 7 YARALI

Patlamanın ardından bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiyeden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiği 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Tayvan'da AVM'de Patlama, Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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Tayvan AVM Patlama
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