Yapay Zeka Devine Cinsel İstismar Davası Şoku

OpenAI CEO’su Sam Altman'ın kız kardeşi Ann Altman, ağabeyinin kendisine 1997-2006 yılları arasında düzenli olarak cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla davacı oldu. Sam Altman annesi v e 2 erkek kardeşiyle ortak yaptığı açıklamada iddiaları reddetti.

Yapay Zeka Devine Cinsel İstismar Davası Şoku

Missouri'de ABD Bölge Mahkemesinde 6 Ocak'ta açılan davada, cinsel istismarın, Ann Altman'ın 3, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın ise 12 yaşındayken başladığı öne sürüldü.

Ann Altman'ın dava dilekçesinde, 1997-2006 yıllarında gerçekleşen istismarın tecavüzü de içerdiği iddia edildi.

BBC'nin haberine göre dilekçede, iddia edilen istismarın son örneğinin Sam Altman'ın yetişkin ancak Ann Altman'ın henüz reşit olmadığı bir dönemde gerçekleştiği dile getirildi.

Yapay Zeka Devine Cinsel İstismar Davası Şoku - Resim : 1

JÜRİLİ YARGILAMA İSTENDİ

Davada jürili yargılama ve 75 bin doların üzerinde tazminat talep edildi.

Ann Altman, daha önce de Sam Altman'a yönelik benzer iddiaları dile getirmişti..

SAM ALTMAN İDDİALARI REDDETTİ

Sam Altman, X'ten, annesi ve 2 erkek kardeşiyle birlikte yaptığı açıklamada, iddiaları reddederek, "Tüm bu iddialar tamamen gerçek dışıdır" ifadeleri yer aldı.

Bu durumun ailesine büyük acı verdiğini belirten Altman, "Akıl sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya olan bir aile üyesine bakmak inanılmaz derecede zordur" ifadeleriyle kız kardeşinin akıl hastası olduğunu öne sürdü.

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Kaynak: AA

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