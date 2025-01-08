Avustralya'da Uçak Düştü: Ölü ve Yaralılar Var

Avustralya basınındaki haberlere göre, Avustralya'nın batısında Rottnest Adası açıklarında içerisinde 7 kişinin bulunduğu bir deniz uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra Thomson Körfezi girişi yakınlarında bulunan Phillip kayalığına çarptı.

Deniz uçağının suya düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazada Avustralyalı pilot ile İsviçre ve Danimarka'dan gelen 2 turistin öldüğü aktarıldı.

Batı Avustralya Başbakanı Roger Cook, yaptığı açıklamada, "Ölen üç kişinin cesetleri dalgıçlar tarafından uçak enkazından çıkarıldı." dedi. Cook, kazadan duyduğu üzüntüyü vurgulayarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: AA