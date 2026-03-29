Yakıt Krizi Sonrası Flaş Karar! Ulaşım Ücretsiz Oluyor

Avustralya’da artan yakıt maliyetleri ve tedarik riskleri, toplu taşıma politikalarında dikkat çeken bir değişikliğe yol açtı. İki eyalette, belirli sürelerle toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olacağı duyuruldu. SBS News’ün haberine göre, Orta Doğu’daki gerilimin küresel enerji piyasalarını etkilemesi, ülkede yakıt fiyatlarının yükselmesine ve arz endişelerinin artmasına neden oldu. Bu durum, özellikle lojistik ve üretim sektörlerinde aksamalara yol açtı.

AMAÇ YAKIT TASARRUFU

Victoria eyaletinde 1 Nisan’dan itibaren tren, tramvay ve otobüslerde bir ay boyunca ücret alınmayacak. Eyalet yönetimi, artan talebe karşılık verebilmek için ek seferler planladı. Eyalet Başbakanı Jacinta Allan, uygulamanın hayat pahalılığı baskısını hafifletmeyi hedeflediğini belirterek vatandaşların yakıt giderlerinde tasarruf sağlayacağını ifade etti.

Benzer bir adım Tasmania’da da atıldı. 30 Mart ile 30 Haziran tarihleri arasında otobüs ve feribot seferleri ücretsiz olacak.

Kaynak: AA