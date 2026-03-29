Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a Saldırı Girişimi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a, kilisede saldırı girişiminde bulunuldu. İki kişilik saldırgan grup, korumaların müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Ermenistan basınındaki haberlere göre, Erivan'daki Aziz Anna Kilisesi'nde düzenlenen ayine katılan Paşinyan'a yaklaşan 2 kişi saldırı girişiminde bulundu.

Saldırı, korumaların müdahalesiyle engellenirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Ermenistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kişilerin, "holiganlık ve kamu görevlisinin yasal hizmet ile siyasi faaliyetlerine müdahale" şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

