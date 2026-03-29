Savaşta 1 Ay Geride Kaldı: Müzakere Gölgesinde ABD'den Askeri Yığınak

ABD, İsrail ve İran arasında süren savaş bir ayı geride bırakırken, sahadaki askeri hareketlilik ile diplomasi trafiği arasındaki çelişki derinleşiyor. Washington’un sunduğu 15 maddelik öneri paketi son saldırıların ardından karşılıksız kalırken, taraflar arasında güven krizi büyüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın müzakere talebinin Tahran’dan geldiğini ve görüşmelerin 'olumlu ilerlediğini' savunurken, enerji altyapısına yönelik saldırıların 6 Nisan’a kadar ertelendiğini açıkladı. İran cephesi ise ABD'yle herhangi bir müzakere yürütülmediğini belirterek bu açıklamaları reddetti.

Sahadaysa tansiyon düşmüyor. İran Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail’in sanayi altyapısına yönelik saldırılarına karşı yeni bir karşılık sürecine hazırlandıklarını duyurdu. Yemen’deki İran destekli Husilerin İsrail’e yönelik füze saldırısı da çatışmanın bölgeye yayılma riskini yeniden gündeme taşıdı. Bu gelişmelerin ortasında ABD’den dikkat çeken bir askeri adım geldi. CENTCOM, yaklaşık 3 bin 500 asker taşıyan USS Tripoli amfibi hücum gemisinin Orta Doğu’daki görev bölgesine ulaştığını duyurdu.

00.30 ERBİL'DE PATLAMA SESLERİ

Irak'ın Erbil kentinde şiddetli patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

00.40 BAE İRAN'DAN GELEN FÜZELERİ ENGELLEDİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hava savunma sistemlerinin, İran'dan ateşlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına müdahale ettiği bildirildi. Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan seslerin balistik füzeler, seyir füzeleri ve İHA'lara yönelik önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı aktarıldı.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA