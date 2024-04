Woody Allen emekli olacağını ima etti: Film yapımcılığının tüm romantizmi gitti

Woody Allen, son filmi Coup de Chance'in ABD'de gösterime girmesinin ardından başka bir film yapma konusunda "kararsız" olduğunu söyleyerek bir kez daha film yapımcılığından emekli olduğunu ima etti.

Air Mail'e verdiği bir röportajda 88 yaşındaki yönetmene Fransızca erotik gerilim filmi Coup de Chance'in son filmi olup olmayacağı soruldu.

T24'te yer alan habere göre, Allen, "Bu konuda kararsızım," dedi ve şöyle devam etti:

"Para toplamak için dışarı çıkmak istemiyorum. Bunu bir baş belası olarak görüyorum. Ama biri çıkıp arar ve filmi desteklemek istediğini söylerse, o zaman bunu ciddi olarak düşünürüm. Muhtemelen hayır diyecek iradeyi kendimde bulamam çünkü o kadar çok fikrim var ki"

Aylar süren gecikmelerin ve gizli gösterimlerin ardından Coup de Chance 5 Nisan'da ABD'de gösterime girdi. Allen, Air Mail of the US'e verdiği demeçte, "Burada dağıtılıp dağıtılmamam benim için önemli değil. Bir kere yaptıktan sonra artık takip etmiyorum. Dağıtım artık eskisi gibi değil" dedi.

Yönetmen, Oscar ödüllü filmi Annie Hall'un 1977'de gösterime girdiğinde sinemalarda "bir yıldan biraz fazla" oynadığını söyledi ve şöyle devam etti:

"Şimdi dağıtım sinemada iki hafta sürüyor. Tüm iş değişti ve bu hiç de cazip bir şekilde olmadı. Film yapımcılığının tüm romantizmi yok oldu"

Allen'ın 50. uzun metrajlı filmi olan Coup de Chance, prömiyerini 2023'te Venedik Film Festivali'nde yaptıktan sonra ABD sinemalarında protesto edilmişti.

Allen, #MeToo'dan bu yana, 1992 yılında evlatlık kızı Dylan Farrow'a cinsel tacizde bulunduğu iddiaları nedeniyle Hollywood tarafından fiilen dışlanmış durumda.

Yale-New Haven hastanesinin çocuk cinsel istismarı kliniği ve New York Sosyal Hizmetler Departmanı tarafından soruşturulan ve her iki davada da aklanan Allen, her zaman masum olduğunu savundu.