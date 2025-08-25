Vida Kurdu Sineği Alarm Durumuna Geçirdi! Vücudu Canlı Canlı Yiyor

ABD'de 1960'tan bu yana ilk kez vida kurdu sineği vakası görüldü! Vücudu canlı canlı yiyen sinek türü için alarma geçildi.

Vida Kurdu Sineği Alarm Durumuna Geçirdi! Vücudu Canlı Canlı Yiyor
ABD’de yıllar sonra ilk kez bir insanda ‘Yeni Dünya vida kurdu sineği’ vakasına rastlandı.

Amerika kıtasına özgü ve açık yaralara larva bırakarak canlı dokuyu yiyen parazitik sinek türüne karşı alarm durumuna geçildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS) Sözcüsü Andrew Nixon, “Bu, salgından etkilenen bir ülkeden geldiği belirlenen ve ABD’de görülen ilk seyahat kaynaklı Yeni Dünya vida kurdu sineği vakası” ifadelerini kullandı.

Hastalığın El Salvador’dan Maryland’e dönen bir kişide tespit edildiğini bildirilirken, halk sağlığı riskinin düşük olduğu kaydedildi.

ABD, 1960’larda vida kurdu sineği popülasyonunu ortadan kaldırmış, 2017’deyse Florida’da hayvanlarda başlayan salgın kontrole alınmıştı.

