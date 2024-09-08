Venezuela’da Siyasi Kriz: Maduro’nun Rakibi Gonzalez Ülkeyi Terk Etti! İspanya'ya Sığınma Talebinde Bulundu

İspanya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'nın başkenti Caracas'a giderek Gonzalez ve ailesini alan İspanyol Hava Kuvvetlerine ait askeri uçağın Madrid'deki Torrejon de Ardoz askeri hava üssüne iniş yaptığını duyurdu.

SİYASİ SIĞINMA TALEBİNDE BULUNDU

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Edmundo Gonzalez ve eşinin, İspanya hükümetinde Dış İşlerinden Sorumlu Müsteşar Diego Martinez Belio ile Torrejon de Ardoz'a geldiği ve hava üssünde İberya-Amerika ve İspanyolca Konuşan Ülkelerden Sorumlu Müsteşar Susana Sumelzo tarafından karşılandığı aktarıldı. Venezuelalı muhalif liderin, bundan sonraki aşamada, İspanya'dan siyasi sığınma talebi sürecinin başlayacağı bildirildi.

Venezuela'da 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçiminde muhalefet koalisyonunun adayı olarak yarışan 75 yaşındaki eski diplomat Gonzalez, komplo kurmak, belgede sahtecilik yapmak ve yetki gaspı ile suçlanmış, hakkında tutuklama emri çıkarılmıştı. Gonzalez, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu 28 Temmuz'daki seçimlerin galibi ilan eden Ulusal Seçim Konseyini (CNE) seçimde hile yapmakla suçlamış ve sonuçları geçersiz kabul etmesinin ardından hakkında cezai soruşturma başlatılmıştı.

ÜÇ KEZ İFADEYE ÇAĞIRILDI

"Yasalara itaatsizlik" suçlamasıyla üç kez Cumhuriyet Savcılığına ifadeye çağırılan ancak "can güvenliği bulunmadığı" gerekçesiyle ifade vermeye gitmeyen Gonzalez hakkında "kaçma şüphesiyle" yakalama kararı çıkarılmıştı.

MADURO ÜÇÜNCÜ KEZ KAZANMIŞTI

CNE'nin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 oyla Venezuela'daki devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı. Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

İspanya hükümeti de Venezuela'daki seçimlerin kayıtlarının "kapsamlı ve doğrulanabilir" şekilde yayımlanıncaya kadar açıklanan seçim sonuçlarını tanımayacağını açıklamış ve Avrupa Birliği'nde (AB) Venezuela yönetimine karşı alınacak ortak kararlara da önderlik edeceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA