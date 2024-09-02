ABD'den Maduro Hamlesi: Venezuela Devlet Başkanlığı Uçağına El Koydu

ABD ile Venezuela arasında Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yeniden seçilmesinin ardından artan gerilim farklı bir seviyeye taşındı. ABD Başsavcısı Merrick Garland yaptığı açıklamada, Maduro’nun uluslararası ziyaretlerde kullandığı Dassault Falcon 900EX uçağına Dominik Cumhuriyeti’nde el konulduğunu bildirdi. Garland, uçağın paravan bir şirket aracılığıyla 13 milyon dolara yasadışı olarak satın alındığını ve “Nicolas Maduro ve yandaşları tarafından kullanılmak üzere” ABD dışına kaçırıldığını söyledi. ABD’li yetkililer, operasyonun Dominik Cumhuriyeti ile yakın iş birliği içinde gerçekleştirildiğini aktardı.



ABD Ticaret Bakanlığı İhracat Uygulamaları Sekreter Yardımcısı Matthew Axelrod ise, “Bu el koyma açık bir mesaj versin. Yaptırım uygulanan Venezuelalı yetkililerin yararına ABD’den yasadışı yollarla edinilen uçaklar öylece gün batımına doğru uçup gidemez” dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett de, “Bu, Maduro'nun Venezuela'yı kötü yönetmenin sonuçlarını hissetmeye devam etmesini sağlamak için önemli bir adımdır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA