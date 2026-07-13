Venezuela'da 'İkiz Deprem' Faciası: Can Kaybı 4 Bin 500'e Dayandı

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Venezuela'da geçtiğimiz 24 Haziran'da sadece 39 saniye arayla meydana gelen iki dev depremin ardından sarsıcı veriler gelmeye devam ediyor. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, X hesabından depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

CAN KAYBI KATLANDI

Felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 157 artarak 4 bin 490'a yükseldiği bilgisini veren Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu açıkladı.

Rodriguez, depremlerin ardından 120 bin 794 aileye insani yardım ulaştırıldığını belirterek, en fazla can kaybının yaşandığı La Guaira başta olmak üzere Caracas ve Miranda eyaletlerinde kurulan geçici çadır kent sayısının 108'e yükseldiğini bildirdi.

BİYOMETRİK NÜFUS SAYIMI BAŞLADI

Ulusal basına göre Venezuela hükümeti, deprem felaketinin ardından konut ihtiyacını net olarak belirlemek amacıyla biyometrik nüfus sayımı çalışmalarına başlandığını duyurdu. Hükümet, ilk değerlendirmelere göre yaklaşık 25 bin yeni konutun inşa edilmesine ihtiyaç duyulabileceğini öngörüyor.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA