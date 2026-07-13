Venezuela'da 'İkiz Deprem' Faciası: Can Kaybı 4 Bin 500'e Dayandı

24 Haziran'da sadece 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki dev depremle sarsılan Venezuela'da can kaybı 4 bin 490'a, yaralı sayısı ise 16 bin 740'a yükseldi.

Son Güncelleme:
Venezuela'da 'İkiz Deprem' Faciası: Can Kaybı 4 Bin 500'e Dayandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Venezuela'da geçtiğimiz 24 Haziran'da sadece 39 saniye arayla meydana gelen iki dev depremin ardından sarsıcı veriler gelmeye devam ediyor. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, X hesabından depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

CAN KAYBI KATLANDI

Felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 157 artarak 4 bin 490'a yükseldiği bilgisini veren Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu açıkladı.

Rodriguez, depremlerin ardından 120 bin 794 aileye insani yardım ulaştırıldığını belirterek, en fazla can kaybının yaşandığı La Guaira başta olmak üzere Caracas ve Miranda eyaletlerinde kurulan geçici çadır kent sayısının 108'e yükseldiğini bildirdi.

BİYOMETRİK NÜFUS SAYIMI BAŞLADI

Ulusal basına göre Venezuela hükümeti, deprem felaketinin ardından konut ihtiyacını net olarak belirlemek amacıyla biyometrik nüfus sayımı çalışmalarına başlandığını duyurdu. Hükümet, ilk değerlendirmelere göre yaklaşık 25 bin yeni konutun inşa edilmesine ihtiyaç duyulabileceğini öngörüyor.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Venezuela Deprem
Son Güncelleme:
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Körfez'de Patlama Sesleri: İran Füzeleri Havada İmha Edildi Körfez'de Patlama Sesleri, İran Füzeleri Havada İmha Edildi
Körfez'de Füze Yağmuru: İran 3 Ülkedeki ABD Üslerini Eş Zamanlı Vurdu İran 3 Ülkedeki ABD Üslerini Eş Zamanlı Vurdu
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Haluk Levent'in Yazışmaları Ortaya Çıktı: 'Mide Kanseri Olduğumu Söyle' Haluk Levent'in Yazışmaları Ortaya Çıktı: 'Mide Kanseri Olduğumu Söyle'
FETÖ'nün Hücre Yapılanmasına Dev Darbe: 81 İlde 968 Şüpheliye Eş Zamanlı Operasyon FETÖ'nün Hücre Yapılanmasına Dev Darbe
Kaza Yaptı, Minibüsü Polis ve Çevredekilerin Üzerine Sürdü: Ölü ve Yaralılar Var Kaza Yaptı, Minibüsü Polis ve Çevredekilerin Üzerine Sürdü: Ölü ve Yaralılar Var
Körfez'de Füze Yağmuru: İran 3 Ülkedeki ABD Üslerini Eş Zamanlı Vurdu İran 3 Ülkedeki ABD Üslerini Eş Zamanlı Vurdu
Denizden Daha Tehlikeli! Yüzme Bilmek Bile Kurtarmaya Yetmiyor Denizden Daha Tehlikeli! Yüzme Bilmek Bile Kurtarmaya Yetmiyor