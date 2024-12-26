Uzayda Mahsur Kalan Astronotlar Noel'i Kutladı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevde bulunan astronotlar, bu yılki Noel'i Dünya'dan binlerce kilometre uzaklıkta, uzayın derinliklerinde kutladılar. NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, teknik aksaklıklar nedeniyle uzayda beklenenden fazla zaman geçirmiş olsalar da, bayram coşkusunu ekipleriyle birlikte yaşadılar.

Küçük bir Noel ağacı ve Noel Baba şapkalarıyla çektikleri fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşarak, Dünya’daki insanlara "Mutlu Noeller" dileklerini ilettiler. Williams, "Burada, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ailemizle çok keyifli zaman geçiriyoruz. Yedi kişiyiz ve birlikte çok eğleniyoruz. Noel, hazırlık ve paylaşma ruhuyla çok özel bir kutlama" dedi.

NOEL MALZEMELERİ TARTIŞMA YARATTI

Kutlamaların paylaşılmasının ardından sosyal medya üzerinde bazı komplo teorileri ortaya çıktı. Kullanıcılar, astronotların bu kadar çok Noel temalı malzeme nasıl temin ettiklerini sorgulayarak, "NASA'nın insanları kandırdığını ve aslında astronotların Dünya'da bir stüdyoda çekim yaptığını" iddia ettiler.

Ancak Noel hazırlıkları için Kasım ayında SpaceX tarafından astronotlara yaklaşık 3 tonluk bir malzeme gönderildi. Bu gönderiler arasında Noel süslemeleri, hediyeler ve geleneksel Noel yemekleri yer alıyordu. Bu malzemeler, uzayda görev yapan mürettebatın moralini yüksek tutmak ve işlerine odaklanmalarını sağlamak amacıyla gönderildi.

UZAYDA MAHSUR KALDILAR

Wilmore ve Williams'ın yaklaşık 1 hafta sürmesi planlanan test uçuşu, teknik sorunlar nedeniyle aylardır devam ediyor. Haziran ayının başından bu yana Dünya'ya dönmeyi bekleyen iki astronotun mart veya nisan ayında dönmeleri bekleniyor. Mekikte helyum sızıntısı tespit edildiği için NASA, iki astronotu Dünya'ya geri getirmenin çok riskli olduğuna karar vermiş ve dönüşü ertelemişti.

Kaynak: Haber Merkezi