Ünlü TikTok Fenomeni Öldürüldü!

ABD'de egzersiz rutinini paylaşarak ünlenen 25 yaşındaki TikTok fenomeni Minelys Zoe Rodriguez-Ramirez, geçen hafta ortadan kayboldu. Kadını kaçırdığı şüphesiyle tutuklanan erkek, fenomenin cansız bedeninin kalıntılarının bulunmasıyla cinayetten de yargılanacak.

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Ünlü TikTok Fenomeni Öldürüldü!

ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki TikTok fenomeni Minelys Zoe Rodriguez-Ramirez, en son markette görülmesinden bir gün sonra, 23 Ekim Çarşamba günü aile üyeleri tarafından kayıp olarak ihbar edildi.

Pazartesi günü Georgia Soruşturma Bürosu, 24 yaşındaki Angel DeJesus Rivera-Sanches'i olayla bağlantılı olarak "adam kaçırma" suçlamasıyla tutuklandı. Salı günü ise kadının cansız bedeninin kalıntılarının yerini tespit ettikleri ve şüpheliyi cinayetle suçlayacakları açıklandı.

Ünlü TikTok Fenomeni Öldürüldü! - Resim : 1

MESAJI BAŞKASI MI ATTI?

Polis, kadından en son kaybolduğu gece mesaj yoluyla haber alındığını bildirdi. Rodriguez-Ramirez'in nişanlısı Julio Tovor, kendisinden aldığı son mesajın başka biri tarafından gönderilmiş gibi göründüğünü ifade etti. Tovor, mesajda "Kardeşimin onu almasını bekliyorum" yazdığını ancak bunun nişanlısının konuşma tarzıyla uyuşmadığını söyledi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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