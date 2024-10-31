Ünlü TikTok Fenomeni Öldürüldü!

ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki TikTok fenomeni Minelys Zoe Rodriguez-Ramirez, en son markette görülmesinden bir gün sonra, 23 Ekim Çarşamba günü aile üyeleri tarafından kayıp olarak ihbar edildi.

Pazartesi günü Georgia Soruşturma Bürosu, 24 yaşındaki Angel DeJesus Rivera-Sanches'i olayla bağlantılı olarak "adam kaçırma" suçlamasıyla tutuklandı. Salı günü ise kadının cansız bedeninin kalıntılarının yerini tespit ettikleri ve şüpheliyi cinayetle suçlayacakları açıklandı.

MESAJI BAŞKASI MI ATTI?

Polis, kadından en son kaybolduğu gece mesaj yoluyla haber alındığını bildirdi. Rodriguez-Ramirez'in nişanlısı Julio Tovor, kendisinden aldığı son mesajın başka biri tarafından gönderilmiş gibi göründüğünü ifade etti. Tovor, mesajda "Kardeşimin onu almasını bekliyorum" yazdığını ancak bunun nişanlısının konuşma tarzıyla uyuşmadığını söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem