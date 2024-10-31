Obama'nın Kızı Soyadını Sildi! Artık Kullanmayacak

ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın kızı Malia'nın yönetmenlik kariyerine atılması ve babasının soyadını kullanmaması dikkat çekti. Obama, kızının bu kararıyla ilgili ilk kez konuşarak nedenini anlattı.

Obama'nın Kızı Soyadını Sildi! Artık Kullanmayacak

Eski ABD Başkanı Barack Obama ile Michelle Obama'nın 26 yaşındaki kızları Malia yönetmen oldu. Genç kadın artık yalnızca "Malia" olarak anılıyor. Yönetmenlik kariyerinde "Obama" soyadını kullanmama kararı alan Malia'nın gündem olan bu kararı hakkında babasından açıklama geldi.

Obama, The Pivot adlı poscast yayınında "Bizim için en büyük zorluk, onlara herhangi bir yardımda bulunmamıza izin vermelerini sağlamak. Çocuklarım hiçbir konuda yardım istemiyor. Yani bu konuda çok hassaslar, çok inatçılar" dedi.

Obama'nın Kızı Soyadını Sildi! Artık Kullanmayacak - Resim : 1

'AVANTAJ KULLANMAK İSTEMİYORLAR'

NTV'de yer alan habere göre; eski başkan, kızının soyadını kullanmamasıyla ilgili şunları söyledi.

"Ben de, 'Onların senin kim olduğunu bileceğini biliyorsun' dedim. Kızım da, 'Biliyor musun? Onların filmimi izlemelerini ve hiçbir şekilde böyle bir bağ kurmamalarını istiyorum' dedi. Bu yüzden kızlarımızın bu avantajı kullanmamak için ellerinden geleni yaptıklarını düşünüyorum."

Obama'nın Kızı Soyadını Sildi! Artık Kullanmayacak - Resim : 2

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Kaynak: NTV

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