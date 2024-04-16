Umman'da sel felaketi: Ölü sayısı yükseliyor

Ulusal Acil Durum Yönetimi Komitesi Koordinatörü Muhammad Al-Busafi, yaşanan sel nedeniyle pazar gününden bu yana kuzeydeki Eş-Şarkiyye bölgesinde 13 kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı sağlık kurumlarına getirildiği belirtildi.

Ayrıca Umman Arama ve Kurtarma Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Şarkiyye ve Ed-Dahiliyye kentlerinde sele kapılarak hayatını kaybeden 3 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Umman Sivil Savunma ve İlk Yardım Derneği Sözcüsü Ali el-Farisi ise, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, pazar gününden bu yana sel sularında mahsur kalan 1500 kişinin kurtarıldığını aktardı. Umman makamlarından, selden kaynaklı ölüm ve yaralanmalara ilişkin resmi bir rakam paylaşılmadı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Ülkede 5 ilde (Musendem, El-Bureymi, Ez-Zahira, Dahiliyye ve El-Batine) kamu ve özel sektörde çalışanlara sel nedeniyle izin verilirken, diğer illerde de gerekli olduğu durumda uzaktan çalışma sisteminin uygulanabileceği, Zufar ve El-Vusta hariç diğer illerde okullarda uzaktan eğitimin salı günü de devam etmesine karar verildiği ifade edildi.

Umman basınında dün yer alan haberlerde, sel felaketinde 9'u öğrenci, biri yabancı uyruklu 12 kişinin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.