İsrail, İran'a karşı hava saldırısı hazırlıklarını tamamladı

İsrail devlet televizyonu, İran'a yönelik olası bir saldırı planı hakkında detayları paylaştı. Haberde İsrail'in, İran'ın 13 Nisan'da gerçekleştirdiği hava saldırısına sınırlı bir karşılık verme planı olduğu belirtilirken, İsrail Hava Kuvvetleri'nin bu saldırıya karşı hazırlıklarını tamamladığı ve planın detaylarının henüz açıklanmadığı bildirildi.

'İran Saldırısının Sonuçlarıyla Yüzleşecek'

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de İran'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği hava saldırısına karşılık vereceklerini belirtti. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre Halevi, İran'ın 13 Nisan'da düzenlediği saldırıda "hafif" hasar oluştuğu söylenen İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nü ziyaret etti. Halevi burada yaptığı açıklamada, İran'ın "İsrail'in stratejik yeteneklerine zarar vermek istediğini" ama bu saldırıya hazırlıklı olduklarını dile getirdi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi bir askeri üste F-35 savaş uçağı önünde video mesajla destekçi ülke ordularına teşekkür etti, İran'ı hedef aldı. Halevi yaptığı açıklamada İran saldırısını önlemeye yardımcı olan başta ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) olmak üzere İngiltere ve Fransa güçleriyle diğer destek veren ülkelere teşekkür etti. İran saldırısının Orta Doğu'da yeni işbirlikleri için fırsat yarattığını söyleyen İsrail Genelkurmay Başkanı, "İran, saldırısının sonuçlarıyla yüzleşecek. Karşılığımızı buna göre belirleyeceğiz. İsrail ordusu İsrail devletini koruma misyonunu sürdürürken İran'dan ve vekil güçlerinden gelebilecek her türlü tehdide karşı koymaya hazırdır" dedi.

Savaş Kabinesi'nden İran'a 'Misilleme' Kararı

İsrail medyasına göre, Savaş Kabinesi İran'ın olası saldırılarına karşı kararlı bir şekilde karşılık vermeye hazırlanıyor. İsrail'in bu kararlılıkla, herhangi bir saldırının ciddi sonuçları olacağı mesajını vermek istediği belirtiliyor.

Kaynak: ANKA